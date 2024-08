Si accascia a terra mentre fa jogging: muore a soli 54 anni Antonio Di Biasio

Era uscito di casa per fare jogging quando improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciato a terra. E’ successo nella serata di ieri in viale Bonomi a Cassino. Antonio Di Biasio 54 anni, informatore medico, purtroppo è morto nonostante i tentativi da parte dei sanitari di strapparlo alla morte cercando di rianimarlo per circa un’ora, il malore gli sarebbe stato fatale.L’uomo sposato,lascia la moglie, infermiera presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino e un bambino di 11 anni.Una città sotto shock per l’improvvisa e immatura scomparsa di Antonio Di Biasio moloto conosciuto e stimato nella città martire.

