Shock a Sora: perde un occhio dopo l’aggressione della compagna, denunciata una professionista

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Sora – La Polizia di Stato denuncia una donna per lesioni gravissime a carico del compagno, procurandogli la perdita dell’occhio.

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una nota professionista per aver procurato lesioni gravissime al compagno.

Come ricostruito dal personale del Commissariato di P.S. di Sora, che ha seguito la vicenda, l’uomo, dopo l’aggressione subita è rimasto da solo, ferito, in strada per diverse ore, fino a quando un amico sopraggiungeva e lo accompagnava al pronto soccorso di Cassino. Qui i medici, appurata la gravità delle lesioni patite, decidevano di trasferirlo presso un ospedale della Capitale. Nonostante l’atteggiamento non collaborativo dell’uomo, nel giro di pochissimi giorni, i poliziotti riuscivano a delineare un grave quadro indiziario nei confronti della professionista per lesioni gravissime consistenti nella perdita di un occhio cagionata alla vittima.

Quest’ultima è stata colpita in quanto aveva tentato di mediare in una lite tra la donna e una familiare della stessa.

Foto archivio