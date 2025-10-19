“Shirley Valentine” al Teatro Comunale di Cori: Francesca Corbi interpreta la celebre commedia di Willy Russell

Sarà un tutto esaurito questa sera al Teatro Comunale di Cori per lo spettacolo “Shirley Valentine” di Willy Russell, interpretato da Francesca Corbi.

La celebre commedia britannica racconterà, con ironia e profondità, la storia di una donna che decide di rimettere in discussione la propria vita, riscoprendo la libertà e la voglia di ricominciare. Tra momenti di comicità e riflessione, lo spettacolo promette di emozionare e divertire il pubblico, grazie alla sensibilità e alla presenza scenica di Francesca Corbi, capace di restituire tutta l’umanità e la forza della protagonista.

Le musiche originali di Carlo Vittori accompagneranno la rappresentazione, arricchendola di suggestioni sonore che contribuiranno a creare un’atmosfera intensa e moderna, perfettamente in sintonia con i temi universali del testo: il coraggio di cambiare, la solitudine, l’amore e la ricerca di sé.

Lo spettacolo sarà organizzato da Opera Prima Teatro e dalla Pro Loco Cori, con il patrocinio del Comune di Cori, a conferma della vivacità culturale del territorio e dell’impegno con cui le realtà locali continuano a promuovere il teatro di qualità.

Per chi non riuscirà ad assistere alla prima, è prevista una replica domani alle ore 17, sempre al Teatro Comunale di Cori, dove anche il secondo appuntamento si preannuncia molto partecipato, con il tutto esaurito.