Sgurgola, Quadrini celebra i 25 anni da Sindaco di Antonio Corsi: “Un esempio di dedizione e un caro amico del territorio”

​SGURGOLA (FR) – Il Consigliere Provinciale e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, ha espresso parole di profonda stima e sincero affetto in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni di mandato del Sindaco di Sgurgola, Antonio Corsi. Un traguardo storico che testimonia un legame indissolubile tra il primo cittadino e la sua comunità.

​Presente alla cerimonia, Quadrini ha voluto sottolineare il valore umano e politico di una carriera dedicata interamente al servizio dei cittadini e allo sviluppo del borgo lepino.

​Il commento di Gianluca Quadrini

​”Celebrare un quarto di secolo alla guida di un Comune non è solo un record amministrativo, è la prova tangibile di un amore viscerale per le proprie radici,” ha dichiarato Gianluca Quadrini. “Antonio Corsi rappresenta un punto di riferimento non solo per Sgurgola, ma per l’intera provincia di Frosinone. Oltre al ruolo istituzionale, mi preme festeggiare oggi un caro amico, una persona che in un’epoca in cui la politica spesso dimentica il contatto umano, ha saputo restare il ‘Sindaco della gente’, interpretando il ruolo con umiltà, tenacia e una visione lungimirante.”

​Quadrini, nel suo ruolo di Dirigente ANCI Lazio, ha rimarcato l’importanza di figure come Corsi per la stabilità delle istituzioni locali:

​”Come rappresentante di ANCI, vedo in Antonio il modello del ‘Sindaco di prossimità’. Gestire un piccolo comune per 25 anni significa affrontare sfide quotidiane enormi senza mai perdere la bussola del bene comune. È un esempio per i giovani amministratori che si affacciano oggi alla vita pubblica.”

​Un impegno che continua

​L’evento ha visto la partecipazione di cittadini, autorità locali e rappresentanti del territorio, uniti nel riconoscere a Corsi il merito di aver saputo valorizzare l’identità e le potenzialità di Sgurgola.

​”Ad Antonio, caro amico e collega stimato, vanno i miei più sentiti auguri,” conclude Quadrini. “Sono certo che la sua energia continuerà a essere una risorsa preziosa. La Provincia e l’ANCI saranno sempre al fianco di amministratori che mettono il cuore in ogni sfida.”

Gianluca Quadrini Consigliere Provinciale – Dirigente ANCI Lazio