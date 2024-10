Sgurgola, Ottobre Rosa: il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno una tematica ancora troppo attuale, in larga diffusione ma con altrettanta possibilità e margine di cura visti i recenti sviluppi e cure sperimentali che si sono sviluppati negli ultimi anni.

L’evento è stato fortemente promosso dall’amministrazione comunale di Sgurgola e dall’assessorato alle Politiche Sociali guidate dall’assessore Mario Spaziani.

Diversi aspetti sono stati analizzati durante il momento informativo con il susseguirsi degli interventi di esperti ognuno nelle proprie competenze tra questi: Dott.ssa Maria Rosaria Mastrangeli Chirurgo generale presso Ospedale Sant’Eugenio ASL Roma 2, Dott.ssa Lucilla Gatta Biologa Nutrizionista , Dott.ssa Biancamaria Picchi Psicologa, Stefania Alteri estetista oncologica, congiuntamente alla presenza della testimonianza della giovane Vera Spaziani che ha deciso di parlare del proprio percorso , diffondendo un messaggio di speranza e conoscenza, parlando senza filtri né tabù.

“Siamo felici e soddisfatti dell’esito del momento informativo, altrettanto della risposta avuta dalla cittadinanza. Ringraziamo gli specialisti intervenuti, la testimonianza di Vera Spaziani, la SMAM Serigrafia per la realizzazione dello striscione presente in Comune congiuntamente a Maruska Romani promotrice e organizzatrice della Squadra “Sgurgola Forza Vera”, la quale ha partecipato alla Race for tha cure di Roma, Tommaso Spaziani e Katiuscia Moscarelli per la fattiva e onerosa collaborazione, Mauro Isopi per le foto, Paola Spaziani per la realizzazione delle spillette con nastro rosa indossati dai relatori e tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dell’evento.

Un evento semplice, dal forte impatto emotivo. Lavoro, impegno, passione ma soprattutto la forza di fare squadra. Avanti per il bene della nostra comunità.”

