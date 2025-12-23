Sgurgola, incontro con i carabinieri contro le truffe

Nei giorni scorsi, presso la “Casa della Cultura” di Sgurgola, in occasione del Convegno “ La Solitudine”, i militari della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia Carabinieri della Città dei Papi, hanno incontrato circa 150 persone, per lo più anziani del luogo , affrontando le molteplici varianti del reato di “truffa”, perpetrato ai danni delle persone appartenenti alle cosiddette fasce deboli, soprattutto nei confronti di persone anziane.

L’argomento è stato ampiamente discusso ed in particolare sono state illustrate le truffe poste in essere da finti operai del gas ed operatori delle varie società o di enti, fino a giungere al copione ormai rodato del faslo incidente ricevendo telefonate da finti appartenenti delle Forze dell’Ordine, con allarmanti racconti su un familiare finito nei guai giudiziari e con la conseguente richiesta di consegnare oro e gioielli per «evitare l’arresto». Durante l’incontro i militari hanno distribuito dei volantini riportando consigli utili per evitare di rimanere vittime di truffa , evidenziando la necessità di collaborare con le Forze dell’Ordine, senza esitare di contattarle, attraverso il 112, numero unico di emergenza, ogni qual volta si verifichino situazioni anomale o comunque di incertezza.

Lo slogan “Aiutateci ad aiutarvi” è in sintesi il messaggio che i Carabinieri hanno voluto lanciare per la prevenzione dalle truffe, in particolare vuole raggiungere la fascia di popolazione maggiormente a rischio, rafforzando l’idea che le Istituzioni siano costantemente vicino al Cittadino