Sgurgola (FR) – Distrutta da vandali la statua di San Leonardo. Quadrini:”Pieno sostegno al sindaco Corsi e alla città.”

La statua di San Leonardo, antica opera d’arte in ceramica è stata ritrovata a pezzi giorni fa nella boscaglia vicino l’eremo dove abitualmente era posizionata nel comune di Sgurgola. A rendere pubblica la notizia il sindaco della città Antonio Corsi che ha parlato di un gesto “sacrilego e sconsiderato”.A tal riguardo Gianluca Quadrini, consigliere provinciale presidente del gruppo FI e vice coordinatore regionale di FI ha espresso pieno sostegno e tutta la solidarietà alla comunità di Sgurgola, al sindaco Corsi per la grave offesa subita:”Un atto vandalico gravissimo contro una tradizione antica e rappresentativa del territorio. Massimo sostegno in questo momento va al sindaco Antonio Corsi e a tutta la città di Sgurgola.”La vicenda ha avuto un epilogo veloce, ma il fatto che l’uomo non sia stato condannato ha lasciato rammarico nel sindaco e nella comunità.

