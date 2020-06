Sgurgola (FR) – Danneggiamento: denunciato 45enne

Nel pomeriggio di ieri, in Sgurgola, i militari della locale Stazione Carabinieri a seguito di denuncia – querela sporta da un’anziana del posto, deferivano in stato libertà per “danneggiamento” un 45enne, rumeno, già censito per reati contro il patrimonio e la persona.Gli operanti accertavano che l’uomo, in evidente stato di alterazione, dovuta verosimilmente all’assunzione di bevande alcoliche, danneggiava suppellettili e mobili vari dell’abitazione a lui locata dalla denunciante.

