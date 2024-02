Sfilate dei carri, laboratori creativi e premiazione della maschera più bella: parte il “Carnevale Cisternese 2024”

Prende il via domenica prossima il “Carnevale Cisternese 2024” organizzato dall’Amministrazione comunale e realizzato con l’associazione Cammino ODV, la Scuola d’Arte FAP e Amici in Festa, che hanno aderito alla manifestazione di interesse indetta dal Comune, in collaborazione con l’associazione ONMIC, Mondo Disabili Future ODV, La Banda Musicale di Cisterna, e con la sponsorizzazione de “La Corte di Bonifacio” e “Mancini Service”.

Dalle ore 15 di domenica 4 febbraio, lungo Corso della Repubblica ci sarà la sfilata musicale in maschera della Banda Musicale di Cisterna; quella delle mascotte a cura della Scuola d’Arte FAP; i laboratori a cura di Mondo Disabili Future ODV ed infine, alle ore 17:30, l’esibizione del coro “I Ragazzi di Via Ezio” sotto i portici del vecchio Palazzo comunale.

I festeggiamenti riprenderanno venerdì 9 febbraio alle ore 17:30, quando a Palazzo Caetani si terrà “Rinascimento a Palazzo”, visite guidate, giocolieri, musicisti e festa in maschera alla Corte dei Caetani, realizzato da “La Corte di Bonifacio”.

Domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 15 sul Corso della Repubblica si svolgerà la sfilata musicale in maschera di “DrumDance & Swing”; quella delle mascotte a cura della Scuola d’Arte FAP; i laboratori creativi a cura dell’associazione ONMIC. Poi, alle ore 18, presso la Sala Polifunzionale della Biblioteca comunale “Adriana Marsella”, l’evento “Un’amicizia… particolare” della Compagnia Esperienza Teatro.

Martedì 13 febbraio, “Martedì Grasso”, alle ore 14:30 si terrà la sfilata dei carri allegorici lungo Corso della Repubblica organizzata da Amici in Festa e, per concludere, alle ore 18:30 il “Gran Galà a Corte”, musica dal vivo con “Mr Pepper Blue & Billy Sugar Band”, tribute band di Zucchero e premiazioni della maschera più bella, evento realizzato da “Mancini Service”.

«Abbiamo cercato di raccogliere la partecipazione del territorio attraverso le proposte che ci sono pervenute – hanno dichiarato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini, l’assessora alla cultura Maria Innamorato e la delegata agli eventi, turismo e spettacolo Aura Contarino –. Questo ci permetterà di realizzare un Carnevale variopinto per accontentare tutti i gusti. Finalmente, dopo diversi anni, tornano i carri a Cisterna e speriamo che la nostra comunità possa apprezzare lo sforzo compiuto da questa Amministrazione e dalle associazioni che si sono messe in gioco per far divertire i più piccoli».

