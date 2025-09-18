Sfida doppio al titolo. A Volterra cinque piloti del M.C. Franco Mancini in gara

Nel prossimo fine settimana a Volterra (PI), si disputerà la Saline-Volterra, che sarà l’epilogo per la stagione 2025 del CIVS (Campionato Italiano Velocità Salita) e per il campionato Europeo Vintage. Il M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri sarà presente con cinque piloti: Brando Fabio (Triumph) nella 600 Super Open; Di Prima Claudio (Ducati) Nella 1000 Super Open; Peticca Enzo (Ducati)nella Naked; Peticca Gabriele (Honda) nella 1000 Super Open e Williams Alonzi (Suzuki) nella classe 4 dell’europeo. Tra questi cinque piloti, due di essi saranno in lotta per la conquista del titolo, si tratta di Peticca Gabriele nel campionato italiano e Williams Alonzi nel campionato europeo. Per entrambi i piloti del M.C. Franco Mancini, non è semplice ed è molto simile per entrambi. Difatti Peticca attualmente occupa il secondo posto nel campionato italiano, alle spalle di Maurizio Bottalico che conduce con sei punti di vantaggio, mentre Gabriele ha un vantaggio di un punto sul terzo che è Piva, quindi oltre a guardare in avanti Peticca dovrà guardarsi anche le spalle dal ritorno di Piva. Leggermente diversa la situazione per Alonzi, che attualmente occupa la seconda posizione, con uno svantaggio di cinque punti dall’austriaco Roman Winklmuller, ma con un consistente vantaggio sul terzo, l’austriaco Karl Heinz Grunauer. Comunque per entrambi i piloti si tratterà di fare una gara all’attacco, forse prendendosi anche qualche rischio in più. Il M.C. Franco Mancini spera che sul tagliando del famoso gioco “Doppia Sfida” escano i numeri 532 di Alonzi e 834 di Peticca. Ultima analisi è per il meteo, che nelle road races hanno molta valenza, comunque al momento è previsto bel tempo sia per sabato che per domenica.

