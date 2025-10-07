SETTIMANA NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE, CONVEGNO PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI LATINA

Ciacciarelli: “Grazie a Prefetto confronto utile su formazione volontari”.

«Grazie alla disponibilità ed alla sensibilità sul tema del Prefetto di Latina, dottoressa Ciaramella, si è tenuto un importante convegno presso il Polo universitario di Latina sul tema della prevenzione del rischio e delle buone pratiche di Protezione Civile. L’incontro ha costituito una rilevante occasione di confronto con i sindaci della provincia di Latina e con i gruppi territoriali di volontariato sulle principali iniziative introdotte per lo sviluppo della protezione civile nel Lazio».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli

«In particolare, ho avuto modo di illustrare le principali innovazioni introdotte come l’avvio di una nuova attività di collaborazione con la Capitaneria di Porto per la realizzazione del progetto “Mare sicuro”, l’introduzione del fondo di solidarietà per i volontari nell’ipotesi di infortuni subiti durante le loro attività, il finanziamento dei piani di protezione civile per i comuni del Lazio. In una logica di tutela del nostro territorio dai sempre più frequenti fenomeni calamitosi, abbiamo inteso introdurre un apposito fondo per lo stato di calamità ed emergenze, così da consentire la prontezza delle risorse necessarie per la realizzazione di interventi di ripristino e messa in sicurezza», aggiunge l’assessore Ciacciarelli.

«Consapevole della necessità di rafforzare il mondo del volontariato, abbiamo avviato nel corso di questi mesi una attività volta ad estendere il campo della formazione per le organizzazioni di protezione civile, così da rendere il profilo dei nostri volontari pronto e completo per ogni evenienza. Ringrazio il Prefetto Ciaramella, i sindaci presenti e tutte le organizzazioni di volontariato per aver consentito la realizzazione di questa importante giornata di formazione», conclude l’assessore Pasquale Ciacciarelli.