“Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro”, Schiboni: “Spunto di riflessione a sostegno di lavoratori e imprese”

«La “Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro”, rappresenta il momento culminante delle campagne per la promozione di ambienti di lavoro sani. Come Regione Lazio in questi mesi abbiamo definito alcuni interventi che riteniamo fondamentali, rivolti proprio all’incentivazione della salute e sicurezza sul lavoro nelle nostre imprese. Due bandi, per un importo complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, sono stati promossi proprio con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza, come elemento principe per la competitività del tessuto economico regionale, prevedendo interventi mirati a contrastare i rischi di infortuni gravi e mortali, la prevenzione delle malattie professionali e l’adozione di modelli organizzativi e sistemi di gestione della sicurezza. Inoltre, dopo un lungo lavoro di condivisione e concertazione con tutte le parti sindacali e datoriali interessate, il Lazio finalmente si doterà, e adotterà entro novembre 2024, il Piano strategico regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro».Lo ha dichiarato l’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni.«La salute e la sicurezza sono diritti fondamentali. Garantire adeguate condizioni di salute nei luoghi di lavoro per prevenire e contrastare l’insorgenza di malattie professionali e il realizzarsi di infortuni, rappresenta il cardine delle attività di promozione della salute e di prevenzione svolte dalla Regione Lazio in prima linea da sempre al fianco di lavoratori e imprese», ha concluso l’assessore Giuseppe Schiboni.

Correlati