Settimana della Protezione Civile, sesta edizione al via dal 6 ottobre

Open Day, esercitazioni, eventi e iniziative in tutta la regione Lazio

Si svolgerà dal 6 al 13 ottobre 2024 la sesta edizione della “Settimana nazionale della protezione civile” che, come di consueto, torna in corrispondenza del 13 ottobre, la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali.

Obiettivo della manifestazione è diffondere la cultura di protezione civile e sensibilizzare i cittadini su questi temi, anche attraverso la sinergia tra le diverse realtà che concorrono alle attività di previsione, prevenzione e riduzioni dei rischi.

Prevenzione, gestione dell’emergenza, conoscenza dei comportamenti consapevoli e delle misure di autoprotezione saranno il filo conduttore delle iniziative in programma in numerose città italiane.

La settimana sarà caratterizzata da numerosi eventi, promossi dalla direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112, organizzati a livello regionale in collaborazione con enti e strutture del Servizio nazionale della Protezione civile, ma anche con il mondo delle professioni, dell’impresa e della scuola.

Infatti, sono molte le scuole della regione Lazio che hanno aderito all’iniziativa. I volontari delle diverse associazioni andranno a far conoscere agli studenti le attività della Protezione civile regionale e del NUE 112 per una maggiore sensibilizzazione su tematiche così importanti e delicate.

Un appuntamento importante della settimana sarà quello che vedrà impegnata la Protezione civile della Regione Lazio, nell’esercitazione nazionale di protezione civile “Exe Flegrei 2024”, finalizzata a testare il Piano nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei e a diffonderne la conoscenza tra la popolazione. Le attività esercitative, in calendario dal 9 al 12 ottobre, saranno anche occasione per testare il sistema di allarme pubblico IT-alert che sarà diffuso, nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre, nella Regione Campania e che potrebbe coinvolgere anche le aree confinanti con la Regione Lazio.

Tra gli eventi di maggior rilievo in calendario, domenica 13 ottobre, si svolgerà l’Open Day organizzato dalla direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112 presso la sede operativa di via Laurentina 631, a Roma. I cittadini avranno la possibilità di scoprire, con la guida degli esperti della stessa Direzione, le diverse attività e le sale che quotidianamente si occupano del sistema dell’emergenza della Regione Lazio anche attraverso alcuni momenti formativi. Si tratta di un’occasione unica per visitare gli ambienti dove si monitora quotidianamente il nostro territorio e dove si gestiscono le crisi in caso di emergenza.

A chiudere la sesta edizione della “Settimana nazionale della protezione civile”, domenica 13 ottobre – in occasione della “Giornata internazionale per la Riduzione del Rischio dei Disastri” – sarà infine il consueto appuntamento con la campagna nazionale di comunicazione “Io non rischio” che, grazie all’impegno di migliaia di volontarie e volontari di protezione civile, tornerà ad animare le piazze della Regione Lazio per diffondere le buone pratiche, cioè azioni concrete per la riduzione del rischio, contribuendo così alla creazione di una cultura di protezione civile nel nostro Paese.

Quest’anno l’appuntamento nazionale dedicato a “Io non rischio” si svolgerà proprio in concomitanza con la “Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali”, due eventi che condividono l’obiettivo di rendere le comunità più consapevoli e preparate ad affrontare anche le nuove sfide imposte dal cambiamento climatico, adottando comportamenti che, fin da subito, possono fare la differenza per accrescere la propria sicurezza e quella degli altri.

Aggiornamenti e maggiori dettagli sugli eventi in programma sono disponibili sui canali social della direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112, e (da lunedì 7 ottobre) sul sito www.protezionecivile.regione.lazio.it

comunicato stampa – foto archivio