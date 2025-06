Settimana della Bonifica: il Consorzio Valle del Liri di Cassino apre agli studenti

In occasione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2025, promossa da ANBI e dedicata al tema “Il cerchio dell’acqua – Risorse idriche e multifunzionalità per la sostenibilità”, il Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino ha aperto le porte degli impianti irrigui nei comprensori “Destra Gari” e “Sinistra Gari” agli studenti del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile, per l’Ambiente e il Territorio dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Accolti dal Direttore, Remo Marandola, e dai propri collaboratori presso la sede dell’Ente, gli studenti si sono spostati subito dopo presso la sede operativa ed hanno avuto l’opportunità di approfondire, attraverso un confronto diretto con il personale tecnico del Consorzio – in particolare con l’ing. Roberto Pignatelli, l’ing. Mauro Vallerotonda, il geom. Alessandro Lisi e il perito Valerio Russo – le modalità di progettazione, gestione e innovazione degli impianti irrigui, con particolare attenzione alle tecnologie applicate per l’efficienza nell’uso della risorsa idrica. Nel corso della visita, è stato possibile visionare gli impianti, approfondire le modalità di utilizzo delle apparecchiature oggetto di studio universitario e apprezzare gli strumenti digitali di controllo e monitoraggio.

L’iniziativa ha rappresentato un ulteriore tassello della collaborazione ormai consolidata tra l’Università ed il Consorzio, che da oltre vent’anni promuove attività congiunte di studio, ricerca e formazione. Al termine della visita è stato ribadito l’impegno comune nel favorire percorsi di tirocinio e approfondimento tecnico, in una prospettiva concreta di collegamento tra formazione accademica e mondo del lavoro.

Il prof. Giovanni De Marinis, che ha accompagnato gli studenti durante la visita, ha sottolineato come questa collaborazione abbia favorito anche l’ingresso di giovani laureati dell’Ateneo nell’organico del Consorzio e ha ricordato agli studenti – ormai prossimi alla laurea – le numerose possibilità di crescita professionale e di approfondimento tecnico offerte dall’interazione con il Consorzio. Ha ringraziato il dott. Marandola e i tecnici per la consueta disponibilità e competenza, nonché il Commissario Sonia Ricci, con la quale si stanno costruendo nuove prospettive di sviluppo e collaborazione. La Commissaria Ricci, da parte sua e a nome della struttura ha sottolineato positivamente la proficua collaborazione con l’Ateneo cassinate auspicando per il futuro una sempre maggiore sinergia e collaborazione.