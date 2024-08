Settefrati, il sindaco Apruzzese ringrazia la Regione Lazio e il Presidente Francesco Rocca per il contributo della Festività della Madonna di Canneto

Il sindaco Angelica Apruzzese, l’Amministrazione Comunale di Settefrati e l’intera comunità locale esprimono il loro più sentito ringraziamento alla Regione Lazio e al suo Presidente, Francesco Rocca, per il generoso contributo concesso a sostegno della Festività della Madonna di Canneto. Questo importante gesto rappresenta non solo un sostegno economico, ma anche un riconoscimento del valore storico, culturale e religioso che questa celebrazione riveste per la nostra comunità settefratese e per l’intera regione. La Festività della Madonna di Canneto è un evento che da secoli unisce fedeli e visitatori da ogni parte del Lazio e oltre, confermandosi come una delle manifestazioni religiose più sentite e partecipate del territorio. Grazie al supporto della Regione Lazio, sarà possibile valorizzare ulteriormente questa tradizione, garantendo un programma di eventi che rispetti le radici storiche e culturali della nostra terra, oltre a favorire un’esperienza ricca e coinvolgente per tutti i partecipanti. Il Presidente Rocca e l’intera amministrazione regionale hanno dimostrato una straordinaria sensibilità nei confronti delle tradizioni locali e del patrimonio culturale del Lazio, confermando ancora una volta il loro impegno a promuovere e sostenere il nostro territorio. Il contributo concesso per la Festività della Madonna di Canneto è un chiaro esempio di come la collaborazione tra istituzioni locali e regionali possa portare a risultati significativi per la comunità. Questo sostegno è fondamentale non solo per la buona riuscita della festività, ma anche per la promozione del nostro territorio come luogo di interesse culturale e turistico, capace di attrarre visitatori e di rafforzare il senso di identità e appartenenza tra i cittadini. In questo spirito di collaborazione e gratitudine, l’Amministrazione Comunale di Settefrati rinnova i suoi ringraziamenti al Presidente Francesco Rocca e alla Regione Lazio, auspicando che questa sinergia possa proseguire con successo anche in futuro, a beneficio di tutti i cittadini del Lazio.

COMUNICATO STAMPA

Correlati