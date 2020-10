Settefrati (FR) – Una coppia positiva al coronavirus. Aggiornamento del sindaco

Riportiamo la nota pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco di Settefrati Riccardo Frattaroli.

Una nostra concittadina e suo compagno , a cui vanno i mie e nostri ringraziamenti per la tempestività della comunicazione e per il senso altissimo di comunità e professionalità, è risultata positiva al Covid 19. Stanno bene ed sono in isolamento presso la propria abitazione. I familiari sono in isolamento domiciliare, e la stessa Asl sta ricostruendo i contatti stretti. A lei vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. A noi tutti invece va ricordato che è importante l’utilizzo delle mascherine, il lavarsi frequentemente le mani e mantenere la distanza di sicurezza. Poche e semplici regole per fare in modo di rispettare noi stessi e soprattutto gli altri.