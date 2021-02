Settefrati (FR) – 22enne in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nel tardo pomeriggio di ieri in Settefrati, i militi della stazione di Atina hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne del luogo, già censito per reati specifici. A seguito di attività info-investigativa, veniva effettuata a carico del predetto una perquisizione domiciliare che consentiva il ritrovamento di circa 2 etti di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di un bilancino di precisione e di tre trita erba posti all’interno di un cartone custodito nella sua camera da letto, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

comunicato stampa