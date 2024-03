VIS SORA 4 – 3 FORTITUDO FONTANA LIRI

(Careni, autogol, Ferri Pierg., Careni)

Sesto risultato utile consecutivo per la Vis Sora tra le mura amiche del Tomei.

Parte forte la Vis che spreca la prima occasione da gol dopo pochi minuti, con Careni che regala a Ferri Pierg. l’occasione di fare gol, con quest’ultimo che spreca la ghiotta opportunità sbagliando il tiro davanti il portiere. Il vantaggio non tarda ad arrivare. Una palla raccolta da Careni sull’out di destra, l’attaccante punta l’area tagliando davanti al difensore costringendolo a fare fallo ed a causare il rigore per i sorani. Si presenta sul dischetto lo stesso Careni che non sbaglia e porta il risultato sull’1a0. Il pareggio della Fortitudo non tarda ad arrivare, su una disattenzione difensiva Mastroianni tira con una deviazione e fa gol. La Vis non demorde, cerca continuamente il vantaggio, e su un cross dalla destra di D’Aqui, Parisi crea scompiglio in area causando l’autogol del difensore ospite. Si chiude il primo tempo con il risultato sul 2a1.

Il secondo tempo parte sempre con i sorani che cercano di chiudere i conti. Con un contropiede Parisi conquista la sfera con uno spalla a spalla e davanti al portiere ospite regala un assist al bacio per Ferri Pierg. che ringrazia e insacca in rete del 3a1. La Fortitudo accusa il colpo e sull’ennesimo contropiede dei sorani, Parisi, oggi assistman, regala un altro cioccolatino per Careni che segna a porta vuota e porta il risultato sul 4a1. Sembra tutto fatto ma dopo il 4a1 la Vis non si posiziona bene sul calcio d’inizio e la Fortitudo trova un rigore poco dopo. Si presenta Venditti sul dischetto che però trova la parata di Palladinelli, arriva per primo Simone che segna sulla respinta e porta il risultato sul 4a2. Sul finire del secondo tempo caos in area sorana, con un rigore al limite del fallo assegnato alla squadra ospite. Si presenta Raponi che sbaglia prendendo l’incrocio ma l’arbitro fa ripetere per invasione di Careni in area. Cambiando il tiratore gli ospiti sbagliano di nuovo con la parata di Palladinelli ma di nuovo sulla respinta c’è il gol della Fortitudo e la partita finisce sul 4a3 con molto caos in campo.

C’è qualcosa da migliorare, ma una vittoria che dà morale in vista della partita di domenica mattina prossima in casa del Omnia Ceccano. Facciamo un grosso in bocca al lupo, ai nostri tesserati Vinci Alessandro e Ferri Pierluigi, sperando di riaverli in campo prima della fine del campionato.

Formazione: Palladinelli, Capobianco D, Tomassini, Marchione, D’Aqui, Ferri Pierg., Gemmiti, Vinci, Ferri Pierl., Careni, Parisi.

A disposizione: Coppola, Petricca, Raponi, Alonzi, Abbate, Fiorini, Sarra, Carrafelli, Capobianco C.