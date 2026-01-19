Sesso e coppia: quanto conta davvero? L’esperta smonta i falsi miti sulle relazioni

C’è chi lo considera un pilastro imprescindibile e chi, al contrario, lo ritiene un aspetto secondario. Ma esiste una regola universale su quanto il sesso conti all’interno di una relazione? La risposta è no. A chiarire il tema è la ginecologa Monica Calcagni, intervenuta su TikDoc, il nuovo format di Skuola.net, per spiegare che non esiste un modello unico di coppia e che ogni relazione segue un proprio equilibrio.

Felici anche senza sesso: una realtà possibile

Nell’immaginario collettivo, l’assenza di rapporti sessuali viene spesso associata automaticamente a una crisi di coppia. Un’associazione che, secondo l’esperta, non sempre corrisponde alla realtà.

“La mancanza di sesso non significa per forza che qualcosa non funzioni”, ha spiegato Calcagni, sottolineando come esistano numerose relazioni bianche, ovvero coppie che non vivono la dimensione fisica ma che si definiscono comunque appagate e felici. Se entrambi i partner condividono questa condizione e ne sono soddisfatti, la relazione può essere solida e duratura anche senza intimità sessuale.

Il sesso come elemento distintivo della coppia

Dall’altro lato, però, il sesso resta per molte persone un elemento centrale della relazione amorosa. Non tanto come obbligo, quanto come fattore che distingue una coppia da un legame di semplice amicizia, per quanto profondo.

“La sessualità fa la differenza tra due persone che stanno insieme come coppia e due amici del cuore”, ha spiegato la ginecologa, evidenziando come per molti partner il contatto fisico rappresenti una forma di comunicazione, complicità e connessione emotiva unica.

Sintonia e consapevolezza: la vera chiave

Alla fine, la domanda su quanto conti davvero il sesso trova una risposta semplice quanto personale: dipende dai partner. Non esiste un giusto o uno sbagliato valido per tutti, né un modello da imitare.

Ciò che conta davvero è la sintonia all’interno della coppia, la capacità di condividere aspettative, bisogni e limiti senza imposizioni esterne. Come ha concluso Calcagni: “Il sesso è importante solo se lo è per entrambi. Ma se due partner stanno bene senza intimità, va bene così. Non c’è alcun obbligo”.

Un messaggio chiaro che invita a superare stereotipi e pressioni sociali, ricordando che la felicità di una relazione non si misura con parametri standard, ma con il benessere condiviso di chi la vive.

