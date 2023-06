Sessione conclusiva del XI festiva DSC della provincia di Frosinone. Presente Gianluca Quadrini

Si è svolta a Cassino, presso l’Università degli Studi, Polo Folcara, la sessione conclusiva dell’XI Festival della Dottrina Sociale della Chiesa della provincia di Frosinone. L’evento, organizzato dal Comitato S.A.LE., sul tema “Il cantiere del bene comune: la dottrina sociale della Chiesa per una politica migliore” è stato introdotto dal Vescovo della diocesi di Sora-Cassino- Aquino e Pontecorvo, Mons. Gerardo Antonazzo, ha visto la partecipazione si sindaci, assessori, Presidenti ed amministratori degli Enti del Terzo Settore di tutta la provincia. Presente anche Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone che in una nota esprime i complimenti per l’iniziativa volta ad educare, soprattutto i giovani, all’importanza dell’inclusione delle persone più fragili. –“Una riflessione sull’importanza di questi momenti di incontro per far capire alle future generazioni quali sia l’educazione politica e le azioni di responsabilità da compiere per aiutare i più fragili. Fare politica significa lavorare per il bene del paese e dell’intera comunità e per questo motivo noi istituzione siamo chiamati ad assolvere a quel dovere civico e di responsabilità verso il prossimo, confrontandoci con le fragilità dell’uomo e agendo responsabilmente nei confronti dell’avvenire”. Cos’ in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA