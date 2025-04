Sessantenne cade da una scala: elitrasportato d’urgenza al San Camillo di Roma

Paura questa mattina a Ceccano, in via Diaz, per un grave incidente domestico. Un uomo di 60 anni è precipitato da una scala all’interno della propria abitazione, riportando seri traumi.

Le dinamiche della caduta sono ancora in fase di accertamento. Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118, valutata la gravità delle lesioni, ha richiesto l’intervento di un’eliambulanza.

Dopo essere stato stabilizzato, il sessantenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, centro specializzato nella gestione di traumi complessi.

Le condizioni dell’uomo sono giudicate serie e la prognosi resta riservata.

Sull’accaduto sono in corso ulteriori accertamenti.

