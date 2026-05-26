Sessant’anni di vita vissuta con il cuore: auguri Carlo

Ci sono compleanni che segnano il tempo, e altri che raccontano una storia. I 60 anni di Carlo sono uno di quei traguardi che parlano di vita vissuta, di esperienza costruita giorno dopo giorno, di affetti coltivati con cura e di una presenza che lascia il segno.

Sessant’anni rappresentano molto più di una cifra: sono sorrisi condivisi, sacrifici affrontati, ricordi custoditi e nuovi capitoli ancora tutti da scrivere. Un’età che porta con sé il valore delle esperienze e la bellezza di continuare a guardare avanti con entusiasmo.

A Carlo arriva un messaggio speciale da chi gli vuole bene:

“Sessant’anni di grazia, esperienza e bellezza autentica. Che questo nuovo decennio sia pieno di avventure e grandi sorrisi. Buon compleanno!”

Con affetto e amore dalla moglie Assuntina, dalla figlia Claudia e Gianmarco, dal figlio Angelo e Francesca, dalla mamma Maria e dalla suocera Antonia, che oggi si uniscono per festeggiare una persona speciale e accompagnarlo verso nuovi momenti da vivere e ricordare.

E agli auguri si unisce anche LiriTV, con l’augurio che questo importante traguardo sia l’inizio di una nuova stagione ricca di serenità, soddisfazioni, salute e tanti momenti felici da condividere con le persone che ami.

Buon compleanno Carlo. 🎉🎂