Servizio “TORNO A CASA!” post Covid-19. La San Paolo della Croce, un servizio ad hoc per i pazienti DIMESSI

Servizio “TORNO A CASA!” post Covid-19. La SAN PAOLO DELLA CROCE Soc Coop Soc ETS ha creato un servizio ad hoc per i pazienti DIMESSI dai diversi presidi ospedalieri di riferimento sul territorio nazionale per Covid-19. In particolare viene proposta una tipologia di trasporto per pazienti le cui condizioni di salute consentono di viaggiare SEDUTI, ma che hanno al contempo bisogno di un servizio fornito da PERSONALE FORMATO, che opera già nell’ambito dei trasporti sanitari, mediante mezzi AUTORIZZATI. All’occorrenza sarà possibile trasportare un FAMILIARE, nonché dotare il mezzo di apposito seggiolino auto certificato per trasporto in età PEDIATRICA, in relazione ai parametri di età/peso del bambino, come previsto dalla normativa di riferimento. È altresì possibile viaggiare con SEDIA da trasporto. Questa varietà di opzioni permetterà di ottimizzare le risorse, riducendo i COSTI rispetto ad un trasporto in ambulanza, e velocizzando i TEMPI. Come sempre, per necessità clinico assistenziali più complesse restiamo a DISPOSIZIONE con le risorse idonee in relazione ad ogni singolo caso. Per contatti: 0776831803, programmazione del trasporto in base alla specifica situazione. Ogni rientro a casa passa attraverso un percorso, adattiamo ogni viaggio alle esigenze della persona assistita.

Correlati