Servizio straordinario di controllo del territorio: cinque persone denunciate e numerose violazioni accertate

Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, sono state controllate 113 persone e 71 automezzi, effettuati 10 controlli etilometrici ed eseguite 6 perquisizioni, di cui 4 con esito positivo. L’attività ha inoltre portato all’elevazione di 13 contravvenzioni al Codice della Strada, al ritiro di 8 patenti di guida, al sequestro di 2 veicoli e alla proposta per l’applicazione di 2 Fogli di Via Obbligatori con divieto di ritorno nel comune di San Giovanni Incarico. Nel decorso week-end , nei Comuni di Pontecorvo, Aquino, Castrocielo, San Giovanni Incarico, Roccasecca e San Giorgio a Liri, i Carabinieri hanno svolto mirate attività di controllo finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale e a contrastare l’illecito traffico di sostanze stupefacenti nonché la criminalità predatoria, con particolare riferimento ai furti in danno di esercizi commerciali, abitazioni e istituti di credito. Al termine delle attività, i militari della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino cinque persone.

Roccasecca (FR) — Guida in stato di ebbrezza, deferita all’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della locale Stazione hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino (FR) una 29enne, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Nel corso di controlli finalizzati alla sicurezza della circolazione, la conducente è stata sottoposta ad accertamenti alcolemici, dai quale emerso un valore superiore ai limiti consentiti dalla legge. La patente di guida è stata ritirata ai fini della sospensione e la documentazione con gli esiti degli accertamenti è stata trasmessa all’ Autorità Giudiziaria competente.

Castrocielo (FR) — Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, denunciato.

I Carabinieri della Stazione di Aquino hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino un uomo di cinquant’anni, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel corso di verifiche mediche estese a controlli tossicologici, il conducente è risultato positivo a metaboliti di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata e il rapporto con gli esiti degli accertamenti è stato inviato all’Autorità Giudiziaria.

Pontecorvo (FR) — Controllo domiciliare su armi e munizioni

I Carabinieri della locale Stazione hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino un uomo, 5lenne, per detenzione abusiva di munizioni. Nel corso di un controllo amministrativo presso la sua abitazione, l’indagato è stato trovato in possesso di cartucce mai denunciate all’Autorità competente. Le munizioni sono state sequestrate e affidate alla custodia giudiziaria; nel contempo, sono stati ritirati cautelativamente tutte le armi legalmente detenute in quell’abitazione, come previsto dalle normative in materia di armi.

Pontecorvo (FR) – Aggressione con mazza, deferito per violenza aggravata e danneggiamento

I Carabinieri della locale Stazione hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino un 56enne, responsabile di aggressione aggravata e danneggiamento. L’indagato si è reso protagonista di un’aggressione ai danni del conducente di un autoarticolato in via Leuciana, colpendo il finestrino con una mazza da baseball, cagionando danni materiali. Sono in corso ulteriori accertamenti per la completa ricostruzione della dinamica.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, gli indagati potranno far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..

Nel corso del servizio sono state inoltre segnalate alla Prefettura, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, quattro persone, residenti nei Comuni di Pontecorvo, Aquino, San Giorgio a Liri e Pignataro Interamna, trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente tipo hashish per uso personale. I servizi di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza e prevenire comportamenti illeciti, a tutela della collettività.

