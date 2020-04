Servizio civile universale, si pensa all’11 maggio per la ripresa dei progetti

Dovrebbe essere l’11 maggio 2020 la data di riattivazione dei progetti riguardanti il servizio civile. Si tratta della terza proroga, inizialmente infatti – il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – avevano previsto di bloccare il servizio su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile e successivamente fino al 15. Tuttavia, dato che ci troviamo ancora a lottare con il Covid – 19, è stato ritenuto opportuno dilatare ulteriormente la data di ripresa di tutte le attività. Dunque, salvo imprevisti di natura emergenziale l’undici maggio riprenderanno regolarmente le varie attività inerenti il servizio civile. Fino a quel momento saranno possibili interventi di volontariato solamente in casi straordinari e per comprovate esigenze.Nel frattempo, i volontari riceveranno i compensi anche per il periodo in cui il servizio è stato interrotto, con l’obbligo di recuperare in seguito i giorni totali di servizio in cui il progetto è stato messo in stand by.

S.M.

Correlati