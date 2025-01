Servizio Civile Universale: candidature aperte fino al 18 Febbraio”. Gianluca Quadrini sensibilizza a rispondere alla domanda

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, lancia un appello a tutti i giovani del territorio per partecipare al bando per il Servizio Civile Nazionale, evidenziando l’importanza di questa opportunità per la crescita personale e il coinvolgimento attivo nella comunità.

“Il Servizio Civile è una straordinaria occasione di formazione, di impegno sociale e di cittadinanza attiva. Attraverso questa esperienza, i giovani possono acquisire competenze professionali, ma soprattutto contribuire in modo concreto al miglioramento della nostra società. Ogni volontario è chiamato a diventare protagonista di un cambiamento positivo, mettendo le proprie energie al servizio di valori fondamentali come la solidarietà, la coesione sociale e il benessere collettivo”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini.

Il bando per il Servizio Civile Nazionale è aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni, con scadenza fissata per il 18 febbraio alle ore 14.00. “Invito tutti i giovani, in particolare quelli della nostra provincia, a non perdere questa opportunità. È un’occasione unica per entrare in contatto con il mondo del volontariato, della cultura, dell’ambiente e del sociale. Un’opportunità che, in un periodo di grandi sfide, consente di fare la differenza nella propria comunità.”

Il Presidente sottolinea inoltre che il Servizio Civile non è solo un percorso di formazione, ma rappresenta anche un’importante possibilità per avvicinarsi al mondo del lavoro, acquisendo competenze trasversali che possono rivelarsi fondamentali in futuro. La provincia di Frosinone è stata parte attiva nella promozione del servizio civile, insieme al Presidente Luca Di Stefano, si è svolta un’opera di sensibilizzazione e integrazione dei ragazzi verso il mondo del lavoro all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Le domande possono essere presentate online, seguendo le indicazioni disponibili sui siti ufficiali del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale. Il Presidente conclude con un invito a rispondere con entusiasmo e responsabilità, contribuendo così a costruire una società più giusta e solidale.