Servizio Civile Universale a Boville Ernica: un’opportunità unica per i giovani

Il Comune di Boville Ernica apre le porte al Servizio Civile Universale, offrendo ai giovani un’occasione per mettersi in gioco, crescere e contribuire al miglioramento della propria comunità. C’è tempo fino alle ore 14:00 del 18 febbraio per presentare la propria candidatura e accedere a uno dei due progetti disponibili, dedicati a temi di assistenza e inclusione sociale.

Chi può partecipare

Possono candidarsi i giovani che:

Abbiano compiuto il 18° anno di età;

Non abbiano superato il 28° anno alla data di presentazione della domanda.

I progetti disponibili

1. Integrazione 2025:

Area d’intervento: disabilità.

Obiettivo: fornire assistenza e supporto nell’ambito della disabilità, migliorando la qualità della vita delle persone coinvolte.

2. Prendiamoci per mano 2025:

Area d’intervento: adulti e terza età in condizioni di disagio.

Obiettivo generale: migliorare la vita degli anziani non autosufficienti.

Obiettivi specifici: potenziare i servizi di assistenza e le attività di sostegno per questa fascia della popolazione.

In totale, verranno selezionati 8 volontari.

Come presentare la candidatura

Le domande possono essere inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda Online). Sul sito ufficiale del Comune di Boville Ernica sono disponibili tutte le informazioni utili, incluse le schede di dettaglio dei progetti e una guida per completare la procedura di presentazione.

Perché partecipare?

Il Servizio Civile Universale è un’occasione per acquisire competenze, confrontarsi con il mondo del lavoro e vivere un’esperienza umana e professionale arricchente. Inoltre, è un’opportunità per contribuire attivamente al benessere della comunità, dimostrando solidarietà e impegno sociale.

Non perdere questa occasione! Visita il sito del Comune di Boville Ernica e invia la tua candidatura entro il 18 febbraio.

COMUNICATO STAMPA