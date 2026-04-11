Servizio Civile Universale 2026: ultimi giorni per le domande, 130 posti con Parsifal

Gli aspiranti operatori volontari per l’anno 2026/2027 hanno ancora tempo fino al 16 aprile alle ore 14:00 per presentare le domande.

Nei giorni scorsi il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il SCU della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato una proroga al prossimo 16 aprile per bando del Servizio Civile Universale.

I progetti di Parsifal a bando si inseriscono all’interno del programma “Costruttori di Speranza”, che si articola in aree di intervento che spaziano dall’educazione e promozione sociale e culturale all’assistenza a persone fragili, passando per la comunicazione sociale e l’accoglienza di persone migranti.

Vediamo più nel dettaglio i posti a disposizione: 130 in totale, distribuiti a livello nazionale sul territorio di 7 regioni e con la collaborazione di 12 diversi enti di accoglienza.

Per quanto riguarda i territori, in tutte le province del Lazio sono disponibili complessivamente 100 posti in tutte le aree di intervento, presso le sedi delle cooperative Alicenova, Orizzonte Altri Colori, Cecilia, Cotrad, Herasmus, Meta, Osiride, dell’Associazione Gottifredo e del Centro Nascita Montessori.

2 posti in Abruzzo, a Pescara, e 5 in Sardegna, a Florinas e Sassari, con la cooperativa Orizzonte Altri Colori, più altri 4 posti a Cagliari con la cooperativa NOA – Nessuno Ostacoli l’Apprendimento e 1 posto a Sessa Aurunca, in Campania, con la cooperativa Osiride.

Infine, 18 posti complessivi nel territorio del nord Italia: 5 posti in Emilia Romagna, a Bologna, con la cooperativa Cadiai, 2 in Veneto, a Campagna Lupia e Cavallino Treporti, e 11 in Friuli Venezia Giulia, nelle province di Udine, Pordenone e Trieste, con la cooperativa Itaca.

Tutti i progetti del Consorzio Parsifal prevedono una quota di posti riservati per giovani con minori opportunità (35 posti in tutti i territori per giovani con ISEE inferiore a €15.000, 1 posto a Cagliari per giovani con disabilità intellettiva), per garantire un accesso ampio ed eterogeneo alle opportunità di Servizio Civile.

Per scoprire come partecipare basta andare sulla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione ‘Servizio Civile’, sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione, esclusivamente online con CIE o SPID, dei moduli di domanda, che dovranno pervenire entro il prossimo 16 aprile 2026 alle ore 14:00 attraverso il portale del DPGSCU https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizio Civile del Consorzio Parsifal ai recapiti 0775.835037 e 379.1594353 (anche WhatsApp), oppure via Social (FB e IG) o via mail all’indirizzo serviziocivile@consorzioparsifal.it.