Servizio Civile, bando per 28 posti al Comune di Sora

Saranno 28, di cui 12 riservati ai giovani con minori opportunità (GMO), i posti per il prossimo Servizio Civile Universale presso il Comune di Sora in partenza a settembre. C’è tempo fino all’8 aprile per presentare la domanda e sarà possibile, dalla prossima settimana, ricevere supporto nella presentazione della stessa presso l’area coworking sita in Biblioteca. I progetti hanno la durata di 12 mesi dalla presa di servizio e possono presentare domanda i ragazzi con età compresa tra i 18 ed i 28 anni e che non abbiano già partecipato in passato.

“Ancora una volta il Comune di Sora avrà la possibilità di far vivere a molti ragazzi questa importante esperienza formativa e curricolare – dichiarano Il Sindaco Luca Di Stefano ed il Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili Francesco Monorchio –Dopo la finestra di presentazione delle domande, con termine 8 aprile 2026, i ragazzi saranno convocati per le selezioni prima dell’estate, mentre i progetti saranno realisticamente avviati dal dipartimento nel mese di settembre, alla chiusura dei progetti avviati che vedono al momento in servizio 14 volontari. A questi ragazzi va un ringraziamento per la diligenza che hanno mostrato in questa prima metà del loro percorso.”

Per la presentazione delle domande i ragazzi potranno ricevere anche questa volta supporto dal Coworking (al primo piano della Biblioteca Comunale) a partire dal prossimo lunedì, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, con raccomandazione di avere con sé CV in formato pdf e credenziali di autenticazione digitale (ad esempio Spid).