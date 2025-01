SERVIZIO CIVILE 2025: 28 POSTI IN PROVINCIA DI FROSINONE PRESSO LE SEDI DEL CONSORZIO PARSIFAL

Gli aspiranti volontari per l’anno 2025/2026 hanno tempo fino al 18 febbraio alle h 14:00 per presentare le domande

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile Universale, rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti che vogliamo impegnarsi in progetti di volontariato. Anche quest’anno il Consorzio Parsifal, consorzio di cooperative sociali presenti su tutto il territorio nazionale, rinnova la sua partecipazione al bando, mettendo a disposizione 28 posizioni nella provincia di Frosinone.I progetti promossi da Parsifal si inseriscono all’interno del programma “Con impegno e passione”, che riunisce aree di intervento che spaziano dall’assistenza alle persone fragili alla comunicazione sociale, fino all’educazione e promozione culturale. Vediamo più nel dettaglio i posti a disposizione: all’interno del progetto “Voci per il sociale”, incentrato sulla comunicazione sociale, sono disponibili 10 posti nella città di Frosinone, ripartiti tra la sede centrale del Consorzio, di WeSport e della cooperativa sociale Altri Colori. 4 posti sono disponibili ad Alatri, con l’Associazione Gottifredo, presso la Biblioteca Totiana, per il progetto “A spasso per il multiverso Toti”, volto alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. 4 sono invece le posizioni di Servizio Civile all’interno del progetto “Capacitare per credere”, dedicato all’assistenza a persone con disabilità: di questi, 2 le opportunità di volontariato nel centro socio-educativo “Emanuele Fanella” di Alatri e altre 2 nel centro socio-educativo “Insieme” di Ceccano. 2 posizioni aperte nell’ambito del progetto “Citofonare Autonomie” nella Comunità Alloggio “Amedì” di Alatri. 2 posti disponibili nel centro socio-educativo per minori di Ceccano per il progetto “Io non ho paura”. “Noi studiamo in Yidali”, progetto dedicato alla promozione socioculturale e all’insegnamento della lingua italiana per stranieri, offre infine 6 posti all’interno del Coworking Gottifredo di Alatri. Tutti i progetti del Consorzio Parsifal prevedono una quota di posti riservati per giovani con minori opportunità (in difficoltà economiche).Per scoprire come partecipare basta andare sulla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione ‘Servizio Civile’, sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione, esclusivamente online, dei moduli di domanda, che dovranno pervenire entro il prossimo 18 febbraio 2025 alle ore 14:00 attraverso il portale del DPGSCU https://domandaonline.serviziocivile.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizio Civile del Consorzio Parsifal ai recapiti 0775.835037 e 379.1594353 (anche WhatsApp), oppure via mail all’indirizzo serviziocivile@consorzioparsifal.it.