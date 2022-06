Servizi Minimi del TPL – Domani 23 giugno riunione con tutti i comuni del Lazio

Gianluca Quadrini, Consigliere Delegato alle politiche della mobilità Anci Lazio, insieme al Presidente dell’Anci Lazio, Riccardo Varone, hanno organizzato una riunione, domani 23 giugno alle ore 11:00, presso la Sala Aniene in V. C. Colombo, con l’Assessore Regionale ed i sindaci dei comuni della Regione Lazio per discutere della definizione dei Servizi Minimi del Trasporto Pubblico Locale. “Abbiamo, insieme al Presidente Varone e l’Assessore Regionale organizzato questa riunione, in Regione, perché riteniamo importante discutere, insieme ai sindaci dei comuni della regione e agli assessori in materia, oltre che della pianificazione e della riforma del trasporto pubblico locale anche dell’erogazione economica in funzione dei chilometri percorsi.” Così Gianluca Quadrini afferma in una nota – “Sappiamo benissimo che la mancata definizione di tali servizi, in tempi brevi, comporterebbe ripercussioni tanto a livello occupazionale che economico nel settore dei trasporti. In qualità di rappresentante dei comuni del Lazio ritengo questo incontro molto importante per la definizione di un piano che vada a rispondere alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori ma che resti in linea con le risorse economiche a disposizione.” Il Consigliere Delegato, Quadrini, ha sottoposto all’attenzione dell’assessore regionale, competente per la mobilità, Mauro Alessandri, l’urgenza di questa riunione che è stata accolta coinvolgendo anche i funzionari dell’Astral.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO