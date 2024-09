Servizi a largo raggio dei Carabinieri di Anagni: diverse prsone segnalate e allontanate

I Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno condotto, nella serata del 14 e nelle prime ore della notte del 15 settembre u.s., un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio effettuato in particolare nei comuni di Anagni e Ferentino, con lo scopo di contrastare fenomeni delittuosi di natura predatoria, legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e di degrado urbano. Il servizio e’ stato svolto con l’obiettivo di continuare ad assicurare e mantenere, attraverso una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio, le condizioni di un’autentica tranquillità pubblica, cosi’ da incrementare i livelli di sicurezza percepita nella città dei papi. L’attivita’ è stata svolta dagli uomini della compagnia carabinieri di Anagni e delle stazioni dipendenti, con l’impiego complessivo di 20 militari articolati su 10 automezzi istituzionali. Il personale impiegato ha posto particolare attenzione ai controlli finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini attraverso mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione delle fenomenologie delittuose più diffuse, in particolare contrastando la diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani ed i furti in abitazione, con particolare attenzione alle zone in cui si è registrata una significativa recrudescenza delle forme di illegalità. I controlli sono stati estesi anche agli esercizi pubblici ubicati nelle aree della movida, ove i carabinieri hanno altresi’ effettuato numerosi posti di controllo che hanno permesso l’identificazione di 77 persone, controllando oltre 62 veicoli. Numerose le perquisizioni personali e veicolari eseguite dai carabinieri impiegati nel dispositivo, che nei casi sospetti hanno approfondito gli accertamenti per la ricerca di armi e droga, permettendo così il rinvenimento di varie dosi confezionate di sostanze stupefacenti di tipologie diverse: sono stati sequestrati circa 50 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina. nel complesso, 5 giovani assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura – ufficio tossicodipendenze- di Frosinone, per l’instaurazione a loro carico del procedimento amministrativo di cui all’art. 75 del DPR 309/90. I militari hanno posto particolare attenzione anche alla vigilanza sulla circolazione stradale e alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada sulle vie cittadine e sulle principali arterie di collegamento, in particolare per arginare il fenomeno sempre più diffuso della guida sotto l’influenza dell’alcool e delle sostanze stupefacenti, spesso causa di sinistri stradali anche con conseguenze gravi. in occasione dei controlli alla circolazione stradale, ad Anagni, un giovane 27enne, alla guida della sua autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica, rifiutava di sottoporsi all’alcol test, per cui veniva deferito all’A.G. con contestale ritiro della patente di guida. Nei confronti di sei persone è stato avviato il procedimento per l’applicazione del foglio di via obbligatorio, proposto al questore della provincia di Frosinone, poiché, essendo stati individuate nei pressi di private abitazioni e siti industriali della giurisdizione, nonche’ gravati da pregiudizi di polizia, non erano in grado di fornire esaustive giustificazioni idonee a motivare la loro presenza nel luogo del controllo. I carabinieri hanno condotto, inoltre, delle verifiche sul rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza e decoro urbano nella zona industriale di Ferentino, sulla via Asi comunemente denominata “asse attrezzato”, con particolare riferimento all’attività di meretricio. L’attenzione dell’arma di Anagni nella lotta ai reati resta alta e analoghi servizi proseguiranno nell’intero territorio di competenza, con la massima intensificazione negli orari serali e notturni, al fine di infondere sicurezza nei cittadini.

COMUNICATO STAMPA