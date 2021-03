Serrone,valorizzazione Monte Scalabra: le proposte del presidente di “Piu’ Italia” Fabrizio Pignalberi

Sulla valorizzazione dell’area Monte Scalabra (FR) attualmente dimenticata, interviene il Presidente nazionale di Piu’ Italia Fabrizio Pignalberi,inviando una proposta ufficiale indirizzata al Sindaco di Serrone Giancarlo Proietto, aggiunge il Presidente Pignalberi:”L’area del Monte Scalabra potrebbe attirare appassionati della montagna e turisti in genere, ma oggi risulta del tutto dimenticata, con la mancanza dei servizi essenziali ed una assenza totale di organizzazione, tale da valorizzare una zona cosi importante. Piu’ Italia propone un progetto cantierabile,per un rilancio strategico del turismo locale mediante la consulenza e anche con investimenti di imprenditori per rivalutare un’area attualmente abbandonata.” Punti salienti del progetto sono: Installazione di una stazione di pompaggio di acqua che possa garantire un servizio ai residenti dell’area. Realizzazione di un’area camping e punti di ristoro. Valorizzazione zona decollo parapedii.Valorizzazione dei Santuari di San Michele Arcangelo e Madonna della Pace. Recupero dei sentieri in stato di abbandono. Come sempre Piu’ Italia e’ il partrito politico del fare e non delle chiacchiere vuote. Noi proponiamo progetti realizzabili per il progresso economico e sociale in questo caso di Serrone ma lo facciamo anche per l’intero territorio nazionale, conclude cosi il presidente di Piu’ Italia Fabrizio Pignalberi.

