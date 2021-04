Serrone, Pignalberi Più Italia accende i riflettori sul caso Monte Scalambra

Il leader del partito Più Italia Fabrizio Pignalberi accende i riflettori sul caso Monte Scalambra e interviene, senza sedare gli animi.

“Non posso non condividere lo sdegno e i malumori insorti tra i cittadini del Comune di Serrone, in seguito alla mancata richiesta di inserimento nel Piano Territoriale Paesistico Regionale di un progetto di lottizzazione e riqualificazione per il Monte Scalambra.

A tal proposito, in queste ore, mi rivolgerò formalmente all’attuale amministrazione, al fine di chiedere delucidazioni circa le motivazioni per le quali la stessa non abbia avanzato proposta di inserimento del piano perimetrale del Monte Scalambra nel PTPR, approvato con delibera regionale il 2 agosto 2019 e rivisitato in questi giorni, a seguito dell’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale”.

Il Presidente Pignalberi fa notare che da anni i residenti dell’Area Monte Scalambra attendono risposte concrete, in merito ad un progetto di valorizzazione e messa in sicurezza, paventato, ma mai attuato.

Pignalberi continua, affermando che i cittadini hanno il diritto di sapere le ragioni per le quali

l’amministrazione abbia deciso di perdere un occasione importante, come quella di ottenere investimenti per il territorio e per la promozione del turismo locale.

Precisa poi che non potranno essere chieste modifiche al PTPR.

Conclude ribadendo :”Sono fortemento deluso, perché ancora una volta i cittadini pagano il prezzo di decisioni assurde.

In questi ultimi due anni, l’attuale amministrazione ha rassicurato i residenti, attraverso promesse mai realizzate, illudendoli di poter porre in essere una grande opera di riqualificazione dell’area.

Ho presentato, nei mesi scorsi al Comune di Serrone un progetto cantierabile, a marchio Più Italia, ma l’ amministrazione mi ha fatto intendere che avesse già la soluzione a portata di mano.

Ad oggi non c’è nulla di concreto, se non un occasione bruciata.

Per qualcuno fare politica significava adoperarsi per togliere dei semplici paletti, anziché portare progetti all’attenzione degli enti competenti al momento opportuno”.

