Serrone – Le attività di volontariato contribuiscono al decoro urbano

La Protezione Civile Scalambra di Serrone e i volontari di Fare Verde Serrone hanno pulito il fontanile monumentale di acqua sorgiva ubicato in via Francesco Pais nella bellissima frazione La Forma. I volontari non si sono arresi neppure di fronte al caldo torrido del 12 Agosto e armati di buona volontà hanno rimesso a nuovo il bellissimo fontanile dove sgorga acqua sorgiva che da tantissimi anni ristora i Serronesi.

Decoro pubblico particolarmente caro a Fare Verde Serrone che ha partecipato all’importante photo contest per il decoro urbano che ha visto uno scorcio del centro storico ricevere tanti apprezzamenti. Insomma una giornata da incorniciare per tutti i volontari e per Alessandro Antonini di Fare Verde che ci tiene tanto ad abbellire il suo paese. Volontari di Fare Verde Serrone che godono della stima della presidenza provinciale di Fare Verde per la loro efficacia e disponibilità dimostrata nelle iniziative realizzate anche presso altri territori Comunali .

C’è tanto da fare ma le speranze stanno diventando certezze per un ambiente più pulito e per una migliore qualità della vita quando i volontari di più associazioni si mettono insieme e collaborano per curare il decoro urbano.

Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone