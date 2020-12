Serrone, la Provincia interviene per la messa in sicurezza della SP 198 “La Forma San Quirico”

Settantamila euro di lavori per il rifacimento del piano viabile e manutenzione straordinaria. A tanto ammontano gli interventi che la Provincia di Frosinone, attraverso un decreto approvato dal presidente Antonio Pompeo martedì 1° dicembre ca, ha stabilito di realizzare su diversi tratti della SP 198 “La Forma San Quirico”, nel territorio di Serrone.

I lavori rientrano nel più ampio programma di lavori che la Provincia di Frosinone sta realizzando sulle strade di competenza, per renderle più sicure, di concerto con le richieste che arrivano dai Comuni.

Ed è stato proprio il diretto contatto tra l’Amministrazione del Sindaco Proietto, attraverso l’azione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Moscetta, gli uffici della Provincia e il Presidente Pompeo, ad avere portato a questo risultato.

“Dopo la SP 54 Enrico Berlinguer, la messa in sicurezza della SP 198 – ha dichiarato l’Assessore Moscetta – è un importante traguardo raggiunto. Siamo impegnati sin dal nostro insediamento a migliorare la viabilità sul territorio, sia per le strade di nostra competenza, sia dialogando con gli altri enti gestori. Con la Provincia di Frosinone il contatto è quotidiano: per questo ringrazio gli uffici, il dirigente e soprattutto il Presidente Antonio Pompeo, sempre disponibile rispetto alle esigenze dei piccoli Comuni”.

Soddisfazione anche per il Sindaco Giancarlo Proietto: “Gli interventi che si realizzano su un territorio sono la conclusione di un percorso di lavoro che è andato a buon termine, che dimostrano il nostro impegno e la capacità di saper dialogare con gli enti sovracomunali. Un ringraziamento al Presidente Pompeo e alla Provincia di Frosinone che non fanno mai mancare la loro attenzione”.

comunicato stampa