Serrone (FR) – Trovato in possesso di cocaina: denunciato 29enne

Nel pomeriggio di ieri in Serrone i Carabinieri della Stazione di Piglio denunciavano in stato di libertà un 29enne, residente in Affile.Durante un controllo alla circolazione stradale, a seguito di perquisizione personale effettuata dai militari operanti, il giovane veniva trovato in possesso di 5 grammi di cocaina.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

