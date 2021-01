Serrone (FR) – Trovata morta in casa, ricoverato in ospedale il compagno

Sono stati trovati da un familiare che chiamava la coppia al telefono e non rispondeva nessuno e così si è recato presso la loro abitazione, giunto sul posto ha trovato il corpo della donna K.P. 50 anni e il compagno privi di senso. Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, mentre l’uomo è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dove si trova in condizioni stazionarie.A causare il decesso della donna sembra essere il monossido di carbonio dovuto da una stufa che la coppia avevano in casa per scaldarsi.Sul corpo della donna verrà effettuata l’autopsia

