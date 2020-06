Gli stessi militari la notte del 29 giugno u.s., in Serrone, intervenivano e bloccavano un 31enne di Roma mentre stava cedendo ad un coetaneo del luogo una dose di marijuana di circa 2 grammi, prontamente recuperata e posta sotto sequestro. Il primo veniva quindi deferito in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre il secondo segnalato alla Prefettura di Frosinone per uso personale di sostanze stupefacenti.

COMUNICATO STAMPA