Serrone, Fantini e Campoli:decisione Regione su taglio autonomia scuola gravissima, FdI responsabile eliminazione servizio

“La decisione della giunta Rocca di eliminare l’autonomia dell’istituto scolastico di Serrone con il conseguente accorpamento con la scuola di Piglio è gravissima per diversi motivi. In primis il disimpegno delle destre verso l’istituzione scolastica e la conseguente diminuzione dei servizi per studenti e corpo docente; poi l’evidente passo indietro sugli investimenti nei piccoli centri del Lazio e della Provincia di Frosinone, quando invece, per la tutela e la valorizzazione, i servizi andrebbero implementati e non tagliati; in ultimo le modalità della decisione di questo taglio lineare al nostro territorio, una presa di posizione unilaterale non concordata e che si scontra di fatto con quelle che erano le richieste della provincia, dell’istituto e dei rappresentanti locali, scavalcati in maniera grave”.

Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone ed Emiliano Campoli, ex amministratore Serrone e membro segreteria provinciale.

“Bene ha fatto – proseguono – il circolo Pd locale a sottolineare le responsabilità di Fratelli d’Italia e del consigliere regionale Maura affinché pressino i loro rappresentanti al governo regionale nel rivedere questa decisione insensata. Mentre la propaganda di Rocca e Meloni parla di combattere spopolamento e calo demografico dei piccoli centri – concludono – nei fatti i piccoli centri e i cittadini che vi risiedono vengono privati dei servizi essenziali”.

comunicato stampa