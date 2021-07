Serrone, ecco le nomination del 31° Premio Professionalità “Rocca D’oro” dedicato all’Ambiente, Dante ed a Nino Manfredi 1-2-3 Agosto

L’evento sarà dedicato all’Ambiente, a Dante ed a Nino Manfredi e dove sarà ricordato anche lo scenografo Santi Migneco e al Maestro del Lavoro Mario Presciani .

Tra le nomination dei premiati ci sono il ministro Dario Franceschini e il Presidente Nicola Zingaretti a Serrone dove è tutto pronto per la tre giorni della 31a edizione del Premio Internazionale Professionalità Rocca D’Oro- Europa Leader2021, dedicato all’Ambiente, a Dante ed a Nino Manfredi e dove sarà ricordato anche lo scenografo Santi Migneco

Saranno tre giorni di dibattiti, di pose di sculture, di mostre di pittura e soprattutto di degustazioni di prodotti locali, tra i quali il vino Cesanese DOCG. Tutto avrà inizio domenica 1 Agosto con la giornata dedicata all’ambiente e con il logo di Marco De Angelis,la mostra di colori con quadri che parlano di Elvino Echeoni . Il giorno 2 visita alla mostra di Dante ( Inferno e Purgatorio) di Gianni Testa presso il Comune di Serrone, il 3 Agosto intitolazione e inaugurazione del teatro e statua in ferro di Nino Manfredi , (realizzata da Orlando Giuliani) per ricordare la sua presenza a Serrone nel lontano 1996 ha conclusione della terza giornata la consegna dei premi che è una scultura in mosaico dell’artista Simona Morelli all’ On. Avv. Dario Franceschini ( Ministro per i Beni e le attività Culturali ), On.le Nicola Zingaretti ( Presidente Giunta Regionale Lazio), Gen. Antonio Bandiera (Comandante Legione Carabinieri Umbria) Lug. tenente Antonio Carella ( Comandate Stazione Carabinieri di Colleferro colui che ha arrestato i presunti assassini di Willy),D.ssa Alessandra Di Legge (Consigliere Giuridica Presidenza Consiglio dei Ministri), Prof. Gino Scaccia ( Costituzionalista) , Dott. Enrico Menegazzo ( Responsabile Commerciale- Corporate Affairs Filatelia- Poste Italiane) , Prof. Antonio Palleschi ( Prorettore Università Tor Vergata Roma), Hamid Masoumi Nejad, ( scrittore e giornalista corrispondente da Roma per la Radio e Televisione pubblica Iraniana (IRIB)). Dott. Roberto Mostarda ( Presidente Probiviri Ordine dei Giornalisti) , Dott. Fabrizio Cassinelli ( responsabile Relazioni con i media Direttore Radiocorrieretv), Dott. Marco De Angelis (vignettista,illustratore, giornalista, grafico), D.ssa Fabiana della Valle ( giornalista Gazzetta dello Sport), Dott.ssa Marinella Vuoli Buontempo, (impegnata nelle opere sociali ed ecologiche) , Dott. Francesco Raponi ( Presidente fondazione Raponi), Prof. Orlando Giuliani ( Professore, Artigiano- Colleferro che ha realizzato la scultura in ferro di Nino Manfredi), Avv. Nadia Patrizi (Patrocinante in Cassazione), Dott. Michele D’Alessandro ( Critico internazionale d’arte) , Sig.na Monica Fraiegari (Infermiera Professionale Policlinico Umberto I Roma) , Sig. Gaetano Paolocci ( Creazioni ed effetti Speciali cinematografici) , Sig. Maurizio Mattioli ( Attore), Sig.a Barbara Terrinoni (Attrice) , Redazione Frosinone Lazio TV.

Per Dante ci sarà un prologo il 23 Agosto prossimo, quando nella sede municipale di Serrone, saranno esposti tutti e 101 quadri in pastello che amministrazione Comunale vorrebbe far vedere al rientro degli alunni delle scuole a Settembre.

COMUNICATO STAMPA