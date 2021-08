Serrone – Dibattito sull’ambiente, Prof.ssa Eufemi: “Spermatozoi maschili a rischio nei giovani della Valle del Sacco”

Dal convegno sull’ambiente che si è svolto nella prima giornata del 31° Premio Internazionale Professionalità “Rocca D’oro” la Prof.ssa Margherita Eufemi, biologa e ricercatrice universitaria “La Sapienza “ di Roma lancia un pressante appello affinché si intervenga sulla bonifica del Sin di Colleferro- Valle del Sacco, in quando i dati epidemiologici sono davvero disartrosi negli spermatozoi dei giovani tra i 18 e i 22 anni tra Colleferro e Ceprano

Questa è quanto sarebbe emerso da un’indagine che la Professoressa Eufemi ed alcuni suoi colleghi hanno studiato per mesi e mesi ed è uscita un’analisi a dir poco disastrosa. Ecco perché ha invitato i numerosi presenti al dibattito a fare una sana alimentazione per tutelare con gli anticorpi naturali questo brutto fenomeno e che si possa intervenire subito al risanamento del Sin il terzo in Italia risultato il più inquinato.

Nel dibattito poi è intervenuto anche il presidente provinciale di Fare Verde, Belli, associazione che ha scelto un campo per il recupero dei rifiuti quello delle ruote di auto abbandonate in tutta la Ciociaria e finora ne sono state raccolte oltre 80 quintali ed ha poi invitato i sindaci ad intervenire sul pnrr perché l’eco sostenibilità ambientale è il futuro di tutti noi.

Il Sindaco di Serrone, Giancarlo Proietto è intervenuto affermando che nonostante gli sforzi che sta facendo l’amministrazione comunale la differenziata ha superato il 70 percento nel suo comune, però è conscio che c’è ancora molto da fare e confida nella sensibilità delle persone per migliorare questa situazione, soprattutto nel deposito di Monte Scalambra, poiché in questo posto non viene propriamente rispettata la differenziata.

Il Logo dell’ambiente è stato realizzato da Marco De Angelis vignettista di Repubblica e tantissimi altri giornali nel mondo

La serata si è chiusa con un interessante mostra di pittura di Elvino Echeoni, il pittore di Via Margutta che ha presentato una singolarità dei suoi quadri che cantano i suoi brani applicando il QRD al quadro questo emette il brano a lui dedicato, ovviamente cantato dallo stesso artista che è un fine cantante e cantautore romano.

Intanto presso la sede municipale si può visitare l’inferno e il Purgatorio di Dante dell’altro artista Gianni Testa che ha realizzato in totale 101 quadri sulla Divina Commedia del sommo poeta, che sarà completata entro fine mese.

La consegna del Premio avverrà in occasione dei festeggiamenti per i cento anni di Nino Manfredi il 3 Agosto prossimo a partire dalle ore 20, dopo aver scoperto una scultura in ferro del prof. Orlando Giuliani che la ha realizzata a 94 anni suonati per il grande artista Ciociaro.

COMUNICATO STAMPA