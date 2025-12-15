SERRONE – 37ENNE ARRESTATO PER “TRUFFA E INSOLVENZA FRAUDOLENTA”

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Piglio hanno dato esecuzione ad un ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), nei confronti di un 37enne dei Serrone. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, dove dovrà espiare una pena residua di anni 1, mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento di 500 euro di multa, conseguenti a un provvedimento di unificazione pene concorrenti per i reati di “truffa e insolvenza fraudolenta” commessi negli ultimi anni nel territorio nazionale.

