SERMONETA ‘IN POSA’ PER “TACCUINI & CASTELLI”. Sabato e domenica raduno nazionale di sketchers per “Autunno delle Meraviglie”

L’affascinante e romantico borgo storico di Sermoneta sabato prossimo sarà set naturale per disegnatori viaggiatori del Lazio e d’Italia.

La fortezza dei Caetani, il duomo, la sinagoga, il Giardino degli aranci, la Loggia dei mercanti, la cinta muraria, vicoli, scalinate, piazzette, scorci, panorami e ogni particolare che saprà suscitare un’emozione potrà essere catturato e riprodotto su taccuino.

Sabato 24, con un’appendice domenica 25, si terrà il primo raduno nazionale di “Taccuini & Castelli – Sermoneta in sketch” organizzato dall’associazione culturale Sintagma con il patrocinio del Comune di Sermoneta nell’ambito dell’iniziativa “Autunno delle Meraviglie” della Regione Lazio.

Armati di taccuino e matita, sketchers esperti, neofiti, appassionati del Lazio e d’Italia andranno a caccia di bellezza (di cui Sermoneta ne è davvero ricca) per ‘afferrarla’ con gli occhi e riprodurla su carta attraverso la propria abilità artistica per poi offrirla al pubblico con una mostra degli elaborati in esposizione a Palazzo Caetani oltre che sui canali social.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 9,30 presso la Loggia dei Mercanti, nel cuore del borgo. Dopo il saluto, verranno fornite istruzioni sull’evento e cenni storici su Sermoneta. Alle 11 il via all’urban sketch con gli artisti a caccia di soggetti da ritrarre. Dopo la pausa pranzo in libertà, l’urban sketch proseguirà fino alle 16.30 quando nella Loggia dei mercanti verranno presentate dagli autori le proprie opere realizzate nel corso della giornata.

Per tutta la domenica seguente, 25 ottobre, le opere verranno esposte a Palazzo Caetani, mentre alle ore 11 nella Loggia dei mercati si terrà un laboratorio di urban sketch aperto a tutti e nel pomeriggio, alle 17, lo sketcher Giancarlo De Petris presenterà il suo carnet di viaggi “Viaggio nella Terra Pontina”.

I disegnatori-viaggiatori, domenica 25 ottobre inoltre potranno godere dell’apertura con visita guidata di vari monumenti del borgo solitamente non accessibili al pubblico grazie all’iniziativa “Giornate d’Autunno FAI”.

La partecipazione a “Taccuni & Castelli – Sermoneta in sketch” è libera, aperta a tutti e gratuita. L’evento rispetterà le norme anti-Covid e si svolgerà in luoghi all’aperto. E’ gradita la prenotazione su info@sintagma.site

