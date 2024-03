Serie C, il Frosinone Pallanuoto sale sull’ottovolante!

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Swim Action 15-8 (3-1, 4-2, 4-0, 3-5)

Non è più quasi una notizia. Il Frosinone Pallanuoto vince ancora, batte 15-8 il fanalino di coda Swim Action e centra l’ottava vittoria su otto giornate nel campionato nazionale di serie C. Allo Stadio del Nuoto, partita sempre in mano dei padroni di casa, che anzi sfruttano l’occasione per buttare nella mischia tanti giovani atleti provenienti dal vivaio gialloblù. Una soddisfazione enorme per staff tecnico e società, che vivono una stagione positiva sotto tutti i punti di vista.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Sono soddisfatto della partita. Abbiamo avuto modo di far giocare tanti atleti che avevano avuto poco spazio e siamo riusciti a fare esordire un altro classe 2009 del nostro settore giovanile (Rea, ndr). La gara è stato un buon test a livello atletico visto che venivamo da una settimana di allenamento intenso. Ora ci concentriamo per prepararci al derby di sabato prossimo».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini, Vallecorsa, Rea, Sapio, Maura, Mastracci 3, Grimaldi, Ceccarelli 3, Ricci 2, Pisa 5, Prosseda, Bravo, Riggi. TPV: Fabrizio Spinelli.

ALLIEVI, Frosinone Pallanuoto – Antares Latina 7-7

Brutto pareggio per gli Allievi del Frosinone Pallanuoto, che impattano 7-7 contro l’Antares Latina. Tra le mura amiche dello Stadio del Nuoto di Frosinone, i giovani atleti di Massimiliano Murgia incappano in una giornata no, nella quale non riescono a produrre gioco e – anzi – spesso soffrono l’iniziativa degli ospiti. Bisogna subito voltare pagina: prossima partita domenica 17 marzo, sempre al Casaleno, ma ospiti del Nuoto 2000.

Le parole dell’allenatore Massimiliano Murgia: «Abbiamo pareggiato una partita che avremmo meritato di perdere. Come ho detto ai ragazzi, non possiamo lavorare con questa sufficienza. Siamo stati distratti e presuntuosi».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi, Maura, Grimaldi, Quattrociocchi, Cristofanilli, Solli, Venditti, Verdicchio, Rea, Sapio, Deledda, Gaetani, Caciolo. TPV: Massimiliano Murgia.

ESORDIENTI, Frosinone Pallanuoto – Aventino 6-4

Prima partita e prima vittoria per gli Esordienti del Frosinone Pallanuoto nel secondo girone del campionato regionale di categoria. I leoncini non partono bene e si trovano 0-4 sotto nel punteggio. Poi, con pazienza, parte la rimonta che ribalta completamente l’inerzia del match, con un super parziale di 6-0. Esordio positivo, dunque, e grande attesa per la prossima, importante partita contro la Lazio Nuoto.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Partita dalle due facce, siamo partiti davvero malissimo, sconnessi nel gioco soprattutto in fase di trasferimento. I ragazzi però sono stati molto bravi a rimboccarsi le maniche e piano piano riprendere la partita. Ora ci aspetta una gara importante con la Lazio che vale l’ingresso tra le prime squadre della regione. Bravi ragazzi».

Frosinone Pallanuoto: De Angelis, Grande, Ciolli, Plocco, Paniccia, Saccucci, Salvatori, – , Nardelli, Pizzalla, Gaetani, Riggi, Grimaldi, Bravo, Costanza. TPV: Federico Ceccarelli.

