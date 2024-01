Serie C, Frosinone Pallanuoto primo in solitaria!

Serie C, SC Le Gemelle – Frosinone Pallanuoto 14-20 (6-7, 4-5, 2-4, 2-4)

Straordinaria prestazione e importantissimo successo per il Frosinone Pallanuoto, che a Lanciano batte 14-20 la capolista SC Le Gemelle e si porta al primo posto solitario in classifica. Partita divertente e ricca di gol per i gialloblù, come da pronostico visto il campo 25 metri, che porta più tempo per l’azione offensiva e più tiri in porta. Prova di grande carattere per i leoni di coach Fabrizio Spinelli, nonostante un’età media molto inferiore a quella degli esperti padroni di casa.

Pronti, via e il Frosinone si porta sullo 0-3. Veemente la reazione del Le Gemelle: il primo tempo termina 6-7, con una vera altalena di gol ed emozioni. La seconda frazione di gioco è ancora all’insegna dell’equilibrio, con i ciociari che riescono a chiudere sul 10-12 al cambio campo. Il break decisivo arriva nel terzo tempo: di lì in poi, i padroni di casa non riescono più a rientrare in partita. Finisce 14-20: prossima sfida in casa sabato 3 febbraio, ore 16:30, contro la Rosetana.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Giocare in piscine da 25 metri è davvero un altro sport. La difficoltà principale è stata difendere per più di 20 secondi contro una squadra con giocatori di grande esperienza e qualità. Davanti siamo stati bravi a caricare di falli i loro giocatori migliori, giocando molto sui nostri centroboa e procurandoci ben sei tiri di rigore. Nel terzo tempo abbiamo piazzato il break decisivo: volevamo il primo posto in solitaria e abbiamo centrato l’obiettivo».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini, Nicolia 1, Tarquini 3, Sapio 4, Briganti, Mastracci, Caracuzzi 3, Ceccarelli 5, Ricci, Pisa 4, Prosseda, Frasca, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli

JUNIORES, Swimming Club – Frosinone Pallanuoto 14-7

Quarta giornata e quarta sconfitta per la Juniores del Frosinone Pallanuoto, che cede il passo allo Swimming Club per 14-7. Alla Comunale di Tivoli, partita equilibrata per due tempi. Poi, i padroni di casa prendono il largo e i ciociari di coach Massimiliano Murgia non riescono più ad accorciare. Prossimo match domenica 11 febbraio – in orario ancora da stabilire – allo Stadio del Nuoto di Frosinone contro il Casetta Bianca.

RAGAZZI, Aquademia – Frosinone Pallanuoto 21-4

Doccia fredda per il Frosinone Pallanuoto nel campionato Ragazzi. I giovani leoni di coach Federico Ceccarelli incappano in una delle più classiche giornate no e perdono 21-4 sul campo dell’Aquademia. Più pronti, reattivi ed esperti gli avversari, che non permettono mai ai gialloblù di entrare in partita. Niente drammi: è parte di un percorso di crescita commettere errori ed è proprio dagli errori che si può imparare. Prossima sfida domenica 11 febbraio, ore 13:30, in casa dei Castelli Romani.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Oggi giornata no, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo subito dall’inizio alla fine la maggiore aggressività e determinazione degli avversari, soprattutto nelle situazioni di uno contro uno. Stiamo lavorando bene, anche se non si è visto e anche i ragazzi sono consapevoli di questo. Abbiamo molto da migliorare, ci rimbocchiamo le maniche in vista della prossima partita e continuiamo il nostro percorso.».

Frosinone Pallanuoto: De Angelis, Grande, Pizzalla, Nardelli, Saccucci, Cecconi, Salvatori, Ciolli, Bravo, Plocco, Gaetani, Grimaldi, Riggi. TPV: Riccardo Fiorini.

COMUNICATO STAMPA