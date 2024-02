Serie C, cinquina del Frosinone Pallanuoto! Vincono anche U14 e U18

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Juventus Nuoto 11-7 (1-3, 2-2, 7-1, 1-1)

Cinque su cinque. Il Frosinone Pallanuoto non ha la minima intenzione di fermarsi e conquista la quinta vittoria su cinque giornate nel campionato di serie C. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone, i ragazzi di Fabrizio Spinelli battono 11-7 la Juventus Nuoto. Inizio balbettante dei gialloblù, sotto di due reti al primo tempo, con gli ospiti che riescono a mantenere il vantaggio anche a metà gara. Poi nel terzo tempo la svolta: un parziale di 7-1, che ribalta l’andamento e le sorti del match. Per i ciociari prova di carattere e primo posto confermato a punteggio pieno.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «In settimana abbiamo preparato la partita per cercare di limitare le loro ripartenze. Purtroppo nella prima metà di gara abbiamo fatto l’esatto contrario, forzando le giocate e prestando il fianco ai loro contropiedi. Abbiamo rischiato il -3 su rigore e poi sul 3-5, Federico (Ceccarelli, ndr) ha preso una definitiva che poteva tagliarci le gambe. Con un terzo tempo quasi perfetto, però, l’abbiamo ribaltata e portata a casa. Prova di grande carattere per la quinta vittoria su cinque».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini, Nicolia, Tarquini 2, Sapio 2, Briganti, Mastracci, Caracuzzi 4, Ceccarelli, Ricci, Pisa 3, Prosseda, Bravo, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli

JUNIORES, Frosinone Pallanuoto – I Swim Casetta Bianca 7-6

Prima vittoria in campionato per la categoria Juniores del Frosinone Pallanuoto. I ragazzi di coach Massimiliano Murgia centrano i primi 3 punti stagionali battendo in casa 7-6 il Casetta Bianca. Una bella soddisfazione per i gialloblù, che giocano senza alcun 2005 fuori quota e praticamente con tutta la squadra sotto categoria. Match frizzante e divertente, che giova all’entusiasmo dei ciociari, pronti a tornare in acqua con ancora più voglia di migliorarsi durante gli allenamenti.

Le parole dell’allenatore Massimiliano Murgia: «Sono felice, non solo perché ho visto dei miglioramenti in difesa, ma soprattutto perché i ragazzi piano piano stanno capendo quale sia il giusto approccio mentale alle partite. Si sono regalati una bella vittoria, bravi tutti!».

RAGAZZI, Castelli Romani – Frosinone Pallanuoto 10-15

Bella vittoria per i Ragazzi del Frosinone Pallanuoto, che fuori casa si impongono 10-15 sui Castelli Romani. Partita abbastanza dura, con i piccoli gialloblù che subiscono l’iniziativa e la fisicità dei padroni di casa, ma riescono a sopperire con le proprie armi e a conquistare 3 punti importanti. Alto minutaggio per tutti i leoncini di Federico Ceccarelli, per gran parte sotto categoria. Con questa vittoria, il Frosinone Pallanuoto accede al girone successivo e si qualifica tra le prime 16 squadre della regione. Un altro traguardo importante, ormai diventato quasi un’abitudine, ma non per questo da non sottovalutare.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Finiamo questa prima fase, accedendo tra le prime 16 della regione. Un bel traguardo, è fondamentale avere continuità e poter giocare di nuovo partite importanti, che fanno crescere i ragazzi. A livello fisico ancora siamo leggeri, ma nel gioco si vedono miglioramenti e situazioni su cui lavoriamo durante la settimana. Ora ci prepareremo al meglio per questa seconda fase: non abbiamo nulla da perdere e ci impegneremo al massimo per sistemare quelle piccole cose che ancora non vanno bene».

Frosinone Pallanuoto: Gaetani, – , Ciolli, Quattrociocchi, Napoletano, Saccucci, Verdicchio, Solli, Nardelli, Sapio, Venditti, Del Brocco, Pizzalla, Salvatori. TPV: Federico Ceccarelli.

COMUNICATO STAMPA