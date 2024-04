Serie C, altri 3 punti per il Frosinone Pallanuoto. Il punto sulle giovanili

Serie C, Juventus Nuoto – Frosinone Pallanuoto 8-11 (2-2, 2-4, 1-3, 3-2)

Il Frosinone Pallanuoto soffre un po’ all’inizio, ma nella 14ª giornata del campionato nazionale di serie C centra la tredicesima vittoria. Allo Stadio del Nuoto di Monterotondo, gli uomini di Fabrizio Spinelli battono 8-11 i padroni di casa della Juventus Nuoto. I gialloblù non partono benissimo, poi nei due tempi centrali riescono ad aprire la partita e si portano a casa altri 3 punti, utilissimi a mantenere il primo posto in classifica e il distacco sulle inseguitrici.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Abbiamo cominciato un po’ contratti soffrendo il loro pressing. Trovate le misure in attacco abbiamo gestito bene la situazione tattica e chiuso la partita con facilità».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Vallecorsa, Nicolia, Sapio 2, Briganti, Maura, Caracuzzi 3, Ceccarelli 4, Ricci 1, Pisa 1, Prosseda, Bravo, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli.

JUNIORES, Juventus – Frosinone Pallanuoto 13-4 / Roma 2020 – Frosinone Pallanuoto 19-1

Doppio impegno nel weekend degli Juniores del Frosinone Pallanuoto, che rimediano due sconfitte. I ragazzi di Massimiliano Murgia giocano sia sabato che domenica allo Stadio del Nuoto di Monterotondo, senza però riuscire a prendere punti. I gialloblù, infatti, perdono prima 13-4 contro la Juventus Nuoto, poi – in modo ancor più netto – 19-1 contro la Roma 2020.

Le parole dell’allenatore Massimiliano Murgia: «Ho deciso personalmente di fare una due giorni di partite per la categoria Juniores per mettere alla prova i ragazzi sia da un punto di vista mentale che fisico. Affrontavamo due delle migliori squadre del girone e quello che ne ho tratto è che non tutti i ragazzi sono pronti adeguatamente ad impegni del genere. Mi sento di fare i complimenti a quei ragazzi che hanno dato tutto fino alla fine».

ALLIEVI, tutto pronto per gli Ottavi di Finale: che esperienza per i gialloblù!

Domenica 28 e lunedì 29 aprile, il Frosinone Pallanuoto si prepara ad affrontare gli Ottavi di Finale del campionato nazionale Allievi B. È la prima volta nella storia della città – che con orgoglio rappresentiamo – che un club ciociaro si qualifica ad un evento del genere. Il Frosinone Pallanuoto si è qualificato tra le prime 64 squadre d’Italia, da 20° del Lazio, e giocherà a Milano. Avversari della due giorni lombarda saranno lo Sporting Lodi, il Penta Modena e la Pallanuoto Crema.

RAGAZZI, R.N. Roma Vis Nova – Frosinone Pallanuoto 9-4

Perdono, ma non demeritano i giovanissimi atleti del Frosinone Pallanuoto nel campionato Ragazzi. I leoni di coach Federico Ceccarelli cedono 9-4 alla R.N. Roma Vis Nova. Partita ben giocata dai gialloblù, bravi a rimanere sempre stati attaccati al risultato, per poi cedere nella seconda metà di gara, anche a causa delle tante assenze. Solita pallanuoto veloce, con aperture e profondità sul trasferimento. Altra partita importante dunque per i giovani di coach Ceccarelli, che continuano il proprio percorso di crescita.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sono contento per i ragazzi, si stanno impegnando in allenamento, la metà di loro gioca stabilmente con gli Allievi con cui settimana prossima andremo a fare gli Ottavi di Finale. Continuiamo a lavorare come stiamo facendo e ci toglieremo soddisfazioni».

Frosinone Pallanuoto: Gaetani, Piroli, Ciolli, Quattrociocchi, Napoletano, – , Verdicchio, Solli, – , Sapio, Venditti, – , Salvatori. TPV: Federico Ceccarelli.

