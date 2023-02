Ripresa degli allenamenti e seduta mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso che iniziano a preparare la partita contro lo SPAL. Riscaldamento, lavoro aerobico ed esercitazioni tecniche, questo il programma odierno. In gruppo Ravanelli. Parzialmente Caso. Lavoro differenziato per Szyminski. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.

fonte sito ufficiale Frosinone Calcio