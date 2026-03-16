Sequestrati 500 kg di prodotti alimentari scaduti: denunciata la titolare di un negozio

Proseguono le attività di controllo del territorio e tutela della cittadinanza da parte dell’Arma dei Carabinieri nel comune capoluogo.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Frosinone, operando congiuntamente ai militari del N.A.S. di Latina, hanno deferito in stato di libertà la titolare di un esercizio commerciale, gravemente indiziata dell’ipotesi di reato di frode nell’esercizio del commercio.

L’operazione si inquadra in una più ampia strategia a tutela della salute pubblica, volta a garantire la sicurezza e a reprimere le condotte illecite. Nel corso di una mirata ispezione igienico-sanitaria all’interno dell’attività commerciale, l’attenzione dei militari è stata attratta da diverse anomalie riscontrate sulle etichettature della merce esposta sugli scaffali per la vendita al pubblico.

I successivi e più approfonditi accertamenti hanno permesso di scoprire che le date di scadenza di un ingente quantitativo di alimenti erano state artatamente modificate in modo tale da farli sembrare ancora validi per il consumo. Complessivamente, i Carabinieri e il personale del N.A.S. hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro oltre 650 prodotti confezionati, per un peso totale pari a 500 chilogrammi di merce ormai scaduta.

I militari hanno tempestivamente sequestrato tutta la merce collegata alla commissione del reato ed hanno proceduto a denunciare la titolare all’Autorità Giudiziaria. Massimo è l’impegno dell’Arma nel contrastare qualsiasi fenomeno di illegalità fornendo il massimo supporto alla popolazione.

È obbligo rilevare che l’indagata è, allo stato, solamente indiziata di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.